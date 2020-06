“No coman ansias”, le dice AMLO a los conservadores

Por: JUAN R. HERNÁNDEZ

Ante las protestas realizadas este fin de semana por presuntos grupos Anti4T, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a través de sus redes sociales hizo un llamado a sus adversarios políticos que quieren su renuncia, que esperen a la consulta para la Revocación de Mandato que se realizará en el año 2022.

“Que sigan articulándose nuestros adversarios, conservadores, con todo respeto muy corruptos, porque no quieren perder sus privilegios, muy individualistas, con poco humanismo porque no les importa el prójimo”, indicó.

A través de un video grabado en Palenque, Chiapas, el Jefe del Ejecutivo les recordó a sus opositores que fue precisamente él quien impulsó que en el Congreso de la Unión se aprobara la iniciativa constitucional de la Revocación de Mandato e incluso había propuesta que se adelantara la consulta para el 2021.

Asimismo, el presidente López Obrador señaló que la peste que más ha dañado al país ha sido la corrupción. “A pesar de los pesares, tenemos que ir hacia adelante y seguir con la transformación de la vida pública de México porque la peste, que es la corrupción, hay que desterrarla (…) Eso no lo entienden nuestros adversarios que protestan, que quieren que yo dimita, que me vaya del Gobierno. Que no coman ansias, yo mismo establecí las reglas porque soy un hombre de principios. No voy a estar en el Gobierno si el pueblo no me respalda”, aseveró el político tabasqueño.

En el video difundido a través de sus Redes Sociales, el mandatario subrayó que existen resistencias de estos grupos que usaban el Presupuesto para que servidores públicos se dieran la gran vida.