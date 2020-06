Está en contra del racismo

Like

LA CANTANTE PIDIÓ A SUS FANS LUCHAR CONTRA ESTE ACTO TRAS LA MUERTE DE GEORGE FLOYD

Beyoncé, al igual que muchos, está cansada de la violencia contra los afroamericanos. Es por eso que está usando su voz para decirle al mundo cómo ayudar a parar las agresiones hacia su comunidad.

Ella posteó un video con el mensaje: “Necesitamos justicia para George Floyd. Todos fuimos testigos de su asesinato a plena luz del día. Estamos rotos y estamos asqueados. No podemos normalizar este dolor, no solo estoy hablando con personas de color, si eres blanco, negro, marrón o algo intermedio, estoy segura de que se sienten desesperados por el racismo… no al racismo”, expresó.