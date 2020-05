ELLOS HAN PERDIDO LA VIDA, POR SALVAR LA DE LA SOCIEDAD

VALOR CIVIL

EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT

Existe una evidente y clara confrontación entre lo que oficialmente se señala y lo que grupos de médicos, enfermeras y demás personal de la salud vienen expresando en sendas manifestaciones en diversos puntos del país.

Por un lado el gobierno afirma que se han distribuido correctamente todo tipo de implementos para garantizar la lucha contra el terrible mal; se señala inclusive que llegan aviones repletos de material, particularmente de China y Estados Unidos.

Por otro lado el personal hospitalario demanda insumos para lo más elemental, como lo es su protección para evitar contagios por Covid-19; aseguran que no se les proporciona las herramientas adecuadas y de esta manera no pueden atender debidamente a los enfermos y lo más grave, señalan que se encuentran desprotegidos.

Ante estos hechos, en diversos hospitales públicos, siempre se presenta un informe oficial, que asevera no faltan los elementos necesarios e inclusive que están actuando incorrectamente los que protestan. Definitivamente debemos aceptar que hay severas fallas y lejos de justificar o ir en contra de los manifestantes, se deben atender sus demandas.

Un significativo grupo de médicos, enfermeras y personal de toda naturaleza han perdido la vida por los contagios; es evidente por tanto que es un verdadero crimen abandonar a los siempre admirados y respetados médicos y enfermeras, quienes arriesgan su vida por combatir el Covid-19; la reflexión gubernamental se impone y es imprescindible no escatimar en nada para avalar la vida de los elementos del sector salud que combaten la pandemia; cualquier gasto en este renglón será debidamente justificado e insistimos, no se admiten excusas, menos pretextos y lo más grave, el de que no se realicen acciones concretas para tan importante objetivo.