El Burro y el corajillo

El que anda muy contento es el Burro Van Rankin. En plena contingencia lanzó un producto que es una belleza. “El auténtico corajillo” lo puedes pedir en línea. Cuando pase la contingencia lo podremos conseguir en tiendas de autoservicio. Mientras tanto, en Amazon, está a muy buen precio. No hay pierde porque trae la medida justa de café y de licor 43. Le haces el shake y luego luego lo sirves en un vaso con hielos. Si quieres, si no, el mismo envase te sirve para tomártelo.

Bien dicen, que no hay crisis, es saber aprovechar las oportunidades. En este encierro, un poquito de alcohol aliviana, así que se está vendiendo como pan caliente.

El Burro con “Susana distancia” , nos cayó a varios amigos, a la casa. Es así como a domicilio nos trajo el producto y por supuesto lo degustamos. Vino con Magda, su esposa. Cosa que me dio mucho gusto porque a ella, sus hermanas y mamá, las conozco desde hace muchos años. Son una familia de mujerones increíbles que quiero muchísimo.

Estuvimos platicando un rato y hasta extraña me sentía pues hacía tiempo que no venía a nadie a la casa. Yo loca por seguirme la fiesta, pero estos no son tiempos de argüende.

¡A gozar que el mundo se va a acabar! Si nos quedan dos semanas de confinamiento, no deje de pedirse “ El auténtico carajillo”, ya verá que se le hace más ameno este encierro. ¡Salud, que belleza sobra! Nos leemos la próxima semana.