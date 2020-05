Ya tiene listo su testamento

EL CANTANTE YA REPARTIÓ SUS BIENES A SUS HIJOS, PARA QUE NO HAYA PROBLEMAS CUANDO FALTE

Por: Antonio Contreras

Luego de ser sometido a un trasplante de riñón y de caer en un cuadro de neumonía en plena pandemia, El Gigante de la banda, Julio Preciado, compartió en exclusiva para Grupo Cantón que él está muy bendecido con todo lo que ha logrado y por eso ya tiene arreglado lo de su testamento, para no dejar problemas entre sus hijos.

“Yo ya arreglé todo desde cuándo, cada quien tiene lo suyo, a mí me vale madr… lo que me pase de aquí para adelante, ya hice mi parte y a cada quien lo heredé en vida, a mis hijos y eso es lo más importante. Porque luego se arma cada relajo, porque cada quien quiere llevar agua a su molino, todo está tranquilo, yo estoy muy en paz”.

Su hija Yuliana, la que le donó el riñón, está más sana que nunca. “Mi hija está como si nada, está llevando una vida normal, está más enfiestada que nunca, pasa con las amigas, la verdad es que me dio un regalo enorme, creo que es lo más importante”, dijo.

Don Julio está feliz en casa. “Ahorita voy a disfrutar mucho mi casa, ya sé que es el encierro, no me van a platicar nada, vengo de una etapa de más de 130 días de encierro, no me van a platicar nada de esto, lo que voy hacer ahora es tomarlo con mucha filosofía. Voy a empezar a preparar un show, cuando se trate de ensayar a ensayar”.

Por otra parte, el sinaloense compartió que aún no sabe para cuándo arrancará los conciertos que tenía previsto con la banda El Recodo antes de la contingencia. “Aún no sabemos cuándo, lo platicaba con Poncho, él me dijo ‘¿quién sabe?’, le dije, cuando abran el estadio de fútbol con gente es cuando nos van a dejar trabajar, porque la única distracción de la gente es el fútbol y los bailes, ese va a ser el detonante para que volvamos abrir los espacios a los eventos masivos”, dijo El Gigante de la banda.