SSC advierte de pagina falsa para realizar tramites de actas de nacimiento

Nuevamente, los fraudes están a la vuelta de la esquina, o a solamente un click de distancia. La secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México advirtió a la población sobre un sitio web fraudulento que ofrece tramitar documentos oficiales a cambio de un depósito en tiendas de conveniencia.

En su cuenta de Twitter (@SSC_CDMX), la dependencia señala “la #SSC a través de la #PolicíaCibernética, alerta a la población sobre el fraude en una página web falsa que ofrece tramitar documentos oficiales”.

La SSC señaló que el sitio https://actagobmx.mx/#/intro se usa para realizar fraudes y robar datos personales al presuntamente realizar tramites oficiales; para lo anterior se solicita un depósito en tiendas de conveniencia.

La #SSC a través de la #PolicíaCibernética, alerta a la población sobre el fraude en una página web falsa que ofrece tramitar documentos oficiales. https://t.co/YgZH8WGpGu pic.twitter.com/5AYug5ePi7 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 29, 2020

Por lo anterior, la corporación exhorta a la ciudadanía a no dejarse engañar por dicho tipo de sitios, y para evitar ser víctima de los ciberdelincuentes recomienda:

No llenar formularios con datos personales, antes del pago de algún servicio, verificar la autenticidad del sitio web, así como no realizar depósitos en tiendas de conveniencia a cuentas no seguras o anónimas; enfatizó que el trámite de servicios sólo se realiza en los sitios web oficiales de las dependencias del gobierno.

Por último, llamó a los ciudadanos a que en caso de detectar algún anuncio sospechoso, lo reporte con la Policía Cibernética, en el correo electrónico policía.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx y al teléfono 52425100 extensión 5086.

