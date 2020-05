Regreso, con 31 estados en semáforo rojo

Inician operación, los sectores de la construcción, automotriz y minería, autoridades piden a ciudadanía respetar indicaciones sanitarias

Por: JUAN R. HERNÁNDEZ

CIUDAD DE MÉXICO. – Llegó el día esperado. Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el final de la Jornada Nacional de Sana Distancia y dio inicio a la etapa de la “Nueva Normalidad” en la que se dieron los lineamientos para el regreso a las actividades productivas de manera ordenada y con protocolos para garantizar la seguridad sanitaria de la población.

Durante el diálogo circular con los medios de comunicación, el mandatario hizo un llamado a los gobiernos estatales y municipales para trabajar de manera coordinada y hacer a un lado sus diferencias.

“Buscamos siempre trabajar de manera coordinada. Podemos tener diferencias pero son asuntos de interés público, más esto, que tiene que ver con la salud de nuestro pueblo. Tenemos que trabajar juntos, unidos. Puede ser que en otras cosas tengamos diferencias y es hasta legítimo, pero en esto tenemos que actuar de manera coordinada y nada por la fuerza”, expresó. Agregó que si algún gobierno no está de acuerdo con la aplicación del semáforo de riesgo epidemiológico, se le dará a libertad de tomar las decisiones que considere pertinentes, pero, también será su responsabilidad por las acciones encaminadas con sus gobernados.

Durante la presentación del Plan de Transición hacia la Nueva Normalidad, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, indicó que ante la probabilidad de rebrote “debemos estar preparados como lo hemos estado haciendo en las otras etapas adelantando, conociendo, estudiando, evaluando y desde luego tomando decisiones”.

“La estafeta sigue siendo la sana distancia. No la soltemos, todos la tenemos que mantener”, subrayó.

Al hacer uso de la palabra, el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, aseguró que la pandemia del Covid-19 durará en el mundo “un número interminable de meses”, por lo que resaltó que el uso del semáforo sanitario podría prolongarse por mucho tiempo.

Agregó que la epidemia no ha concluido y en el país aún se deben completar varios ciclos de transición, por lo que ante el riesgo de contagios de la nueva normalidad, “el regreso a la vida pública debe ser ordenado y cuidadoso a fin de que no se presenten rebrotes de Covid-19”.

Asimismo, el subsecretario indicó que “aunque se logró reducir en un 81% el número de casos de coronavirus, sobre todo en la Ciudad de México y el Valle de México, mediante la Jornada de Sana Distancia”, advirtió que la epidemia no está en descenso por lo que las actividades económicas, educativas y turísticas se abrirán a partir de este lunes de manera progresiva tomando en cuenta el valor social y el número de personas que se reunirán para realizarlas. Advirtió que el pico máximo aún no indica que la epidemia esté en descenso, por ello la nueva normalidad incluirá medidas de higiene y preventivas “que no se pueden quitar en años porque permitirán convivir con este nuevo virus”.

El subsecretario explicó los lineamientos en los que se basa en el semáforo epidémico y reveló que 31 entidades del país se encuentran en rojo y sólo Zacatecas se encuentra en naranja.

Por ello señaló que aunque la Jornada Nacional de Sana Distancia concluya el 31 de mayo, la pandemia aún no lo hace y pues esa razón “será esencial acatar las medidas de seguridad sanitaria”. Sobre el retorno de las actividades esenciales, el funcionario detalló se clasificarán en dos niveles: las que son de alto valor social, que benefician económicamente a mayor número de familias, y las que necesitan menor número de trabajadores. Las actividades esenciales son las que cumplen con estas dos características”.

REAPERTURA ORDENADA Y CON SEGURIDAD

Finalmente, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, reportó que al 29 de mayo se han registrado a la Plataforma Nueva Normalidad 15,398 empresas para reapertura ordenada. De estas, 5,397 corresponden a la industria del transporte, 8,189 a la de la construcción y 1,814 a la de minería. Dos mil 85 son clasificadas como grandes empresas, 3,376 medianas y 9,939 pequeñas.

El director del IMSS explicó que de manera previa las empresas de los sectores de minería, transporte y construcción, llenaron el formulario de 78 puntos de lineamientos y protocolos de seguridad, que tiene que ver con señalización, seguimiento de medidas sanitarias o el uso de equipo de protección.

Apuntó que esta solicitud es necesaria para verificar que haya un regreso seguro, que no haya brotes, saludable y sobre todo solidario.

Adelantó que a partir de la reactivación de las empresas no esenciales se habilitará la Plataforma pero ahora con respuestas automatizadas.