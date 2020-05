López-Gatell: Cada estado determinará apertura de actividades

Ciudad de México.- el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que cada autoridad estatal será la encargada de establecer la apertura de actividades y la autoridad sanitaria federal notificará el nivel de riesgo.

“Las medidas de seguridad sanitaria pasan ahora al control de las 32 entidades federativas porque ahora el mapa va a ir cambiado estado por estado y cada estado de acuerdo a su nivel de riesgo va ser notificado por la autoridad sanitaria federal cuál es su nivel de riesgo”, comentó.

Desde Palacio Nacional, el funcionario señaló que con el término de la Jornada Nacional de Sana Distancia, no se acaba la vigilancia sanitaria, ahora esta pasa a las autoridades de cada estado quienes, por medio de la autoridad sanitaria federal, conocerán cuál es el nivel de riesgo en su -entidad.

“La epidemia no ha concluido, tiene que completar varios ciclos de transmisión en varios puntos del país. No debe nadie confundirse de que se está en descenso, porque no es el caso “, explicó López-Gatell.