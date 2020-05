Las nuevas medidas hacen que la gente corra a una mujer que no usaba cobrebocas

El miedo al contagio del coronavirus lleva a las personas a usar en todo momento un cubrebocas, quizá la única forma en la que se pueden sentir un poco seguros en caso de tener que salir a la calle, sin embargo, algunas personas no entienden la importancia de usarlo.

Un grupo de personas que estaba dentro de un supermercado arremetió contra una mujer que había entrado a comprar, pero que no usaba un cubrebocas, en New York EE.UU.

De inmediato, al ver a la mujer sin una mascarilla, varios de los clientes comenzaron a gritarle que se fuera del lugar, por temor a contagiar el lugar y a ellos.

En redes sociales fue difundido un video donde se puede ver a las personas corriendo a la mujer del lugar, mientras ella intenta discutir con la muchedumbre enojada.

El video ya supera más de 8 millones de reproducciones.

Staten Islanders with masks drive out non-mask wearing person in grocery store. #Coronavirus pic.twitter.com/iPQwk7lD9y

— McAuley (@McauleyHolmes) May 25, 2020