Es una coach muy aplicada

LA CHICA DEL CLIMA EN LA UNIÓN AMERICANA, HA ENCONTRADO EN EL EJERCICIO LA PAZ INTERIOR

Luego de trabajar varios años como La Chica del clima de la cadena Univision, la originaria de Monterrey se ha dedicado a su faceta de empresaria con sus propios trajes deportivos y a enseñar a figuras del espectáculo como tener un cuerpo de infarto. En exclusiva para Grupo Cantón desde Miami, explicó, entre otras cosas, que el deporte es su motor.

“Mi más grande motivación sin duda es mi bienestar emocional, he encontrado dentro del ejercicio una fortaleza interna increíble. Me he vuelto mucho más responsable y dedicada en todos los aspectos de mi vida. Y claro, si a eso le sumamos los cambios físicos es la mejor combinación”.

Agregó. “Lo más importante es seguir recordando que el ejercicio, más alla de ser una herramienta para bajar de peso, es el mejor aliado para mantenernos saludables. Liberar empecinas y mantenernos activos es fundamental…”.