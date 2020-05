A pesar de la estabilidad, hay semáforo rojo: Claudia Sheinbaum

En los últimos ocho días, ha habido una estabilidad en el número de hospitalizados por Covid-19 en la Ciudad de México, sin embargo, todavía no se ha logrado una reducción y la ciudad se sigue en semáforo rojo, señaló la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En videoconferencia de prensa la mandataria capitalina informó que de seguir con esta tendencia, los hospitalizados estarían disminuyendo en los próximos días. Pese a ello, Sheinbaum exhortó a la ciudadanía a continuar las medidas para evitar contagios.

Señaló que se tiene el 27 por ciento de disponibilidad hospitalaria general con mil 297 camas, mientras que de terapia intensiva hay un 44 por ciento con 848 camas.

Informó que se tienen 22 mil 698 casos acumulados de Covid-19 y 2 mil 427 defunciones.

“La ciudad sigue en semáforo rojo, aún cuando no hay incremento en el número de camas ocupadas en hospitales de la CDMX, todavía no logramos que inicie la reducción y por lo tanto se siguen manteniendo las mismas medidas que es no salir a la calle quedarse en casa y usar cubrebocas de manera obligatoria, lavarse las manos con agua y jabón, estornudo de etiqueta y evitar estar cerca de una persona para evitar el contagio“.

Detalló que una vez que las autoridades federales emitan la estadísticas, a finales de la próxima semana el Gobierno de la Ciudad de México estaría informando si cambia el color del semáforo epidemiológico por la pandemia de Covid-19.

