37 años en la cárcel por un crimen que no cometió; ahora es estrella de televisión

Williams pasó 37 años encerrado en una prisión tras haber sido condenado injustamente por una violación, sin embargo, su suerte cambió y ahora se encuentra participando en la nueva temporada de “America’s Got Talent”.

De acuerdo con el programa que compartió su historia, fue arrestado en 1982 cuando tenía 22 años y fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por la supuesta violación y apuñalamiento de una mujer de 30 años.

“Yo era inocente, no cometí el delito, pero siento un chico negro y además pobre, no tenía la capacidad económica para luchar contra el estado de Louisiana”.

En la década de 1990, el Proyecto Inocencia (Innocence Project) asumió el caso de Williams, y en 2019, después de que sus huellas digitales fueran analizadas por un nuevo sistema de evidencia, se demostró que no había cometido el crimen.

Según cuenta Williams, durante su tiempo entre rejas cantaba para superar la depresión y se imaginaba hacerlo sobre un escenario.

Así fue como después de años terribles Williams decidió vencer sus miedos y se presentó a audicionar para el popular programa.

Su interpretación de “Don’t Let the Sun Go Down on Me”, de Elton John, fue ovacionada por el público y el jurado.

