La ignorancia es peligrosa o cómo un grupo indígena quemó la presidencia por temor al COVID-19 en polvo

FakeNews provoca desmanes en CarranzaUna publicación que asegura que desde un dron se dispersaba un polvo para matar a la gente por parte del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, tiene esta noche en el colapso al municipio.Se desborda la población, hay bloqueos y saqueos en la cabecera. Incendian la alcaldía y también una tienda Elektra.

Posted by Alerta Chiapas on Wednesday, 27 May 2020