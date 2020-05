Fonden sin fondos, hecho un desastre

MAESTRO, AMLO RETOMARÁ GIRAS EL DÍA 2 CON BANDERAZO AL TREN MAYA

-Hay que poner el ejemplo: todo a su debido tiempo, hasta que bajen contagios y decesos, y más porque ya dijo que el fin de Susana distancia no es el regreso a la normalidad; lo contrario es dar motivos para criticar a gente como Calderón, que si tuviera vergüenza patriótica mejor se callaba. Don Andrés dijo que el Fonden seguirá, pero su monto se manejará con disciplina y de manera escrupulosa.

Expresidentes sin escrúpulos lo desfondaron indisciplinadamente y lo dejaron hecho un desastre nacional… La Coparmex citó que hay silencio e inacción del gobierno federal ante la pérdida de empleos.

¿Pues qué don Gus no vio ni oyó a Obrador reconocer que se perdió un millón de empleos por Covid-19, pero que habrá 2 millones con las megaobras sexenales?.. De Hoyos le ve agujeros al sexenio por todas partes, nada más por fregar. Suspendieron a 4 funcionarios del IMSS por la compra de ventiladores al hijo de Bartlett.

Ahora que veten a Manuelito de toda negociación con la 4T, por intentar pasarse de listo… Millones de estadounidenses abarrotaron las playas por la celebración del Día de los Caídos. -Con eso, lamentablemente en EU vendrán Semanas de más Caídos… Gurú, ¿la frase del día?

Hoy la lucha libre no es máscara contra cabellera, sino cubrebocas y careta vs el coronavirus, a dos de tres recaídas; no más.