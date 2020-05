‘Cuando llega el Covid sufres tú y la familia’

El reportero gráfico de nota roja señala que los primero que pasó por su mente fue que si moría dejaría en la orfandad a sus dos meno-res hijas.

En el país existen miles de héroes anónimos, como el reportero gráfico de nota roja José Melton, que tuvieron la mala suerte de contagiarse de Covid-19 por llevar a cabo su trabajo cotidiano, aun con las medidas de higiene implementadas por las autoridades, como el uso de cubreboca, careta y la sana distancia.

José Melton platicó con Grupo Cantón la angustia de que puede contagiar a sus seres queridos, pero sobre todo que de ambos lados se sufre, pues obligatoriamente debes estar aislado hasta 25 días. Reconoce que nunca pensó en contagiarse, hasta que los malestares llegaron y le confirmaron que el Covid-19 estaba en su cuerpo.

Señala que debido a su profesión de periodista en tiempos de la emergencia sanitaria, recorriendo en motocicleta avenidas y zonas de alto riesgo de la Ciudad de México, era cuestión de tiempo para que fuera una víctima más del letal virus. Señala que el miedo crece más cuando te enteras que muchos compañeros de otros medios están perdiendo la batalla contra el coronavirus.

—¿Cómo te contagiaste?

Todo empezó con dolores de cabeza y de garganta leves, después una temperatura de más de 38 grados. Esos síntomas ablandan hasta al más templado, porque la mente empieza a jugar contigo. A la Fiscalía General de Justicia de la CDMX ya no estaba yendo desde semanas atrás, porque cerraron la sala de prensa, es por ello que no puedo decir que ahí me contagié. Lo que es un hecho es que estuve recorriendo zonas de alto riesgo, como la central de abastos, entre otras; pudo haber sido en cualquier lado.

—¿Cuál fue tus primeros pensamientos, cuando te enteraste que eras positivo?

Lo primero que te pasa por la mente es la muerte, sobre todo dejar en orfandad a mis dos hijas, dejar todas las obligaciones de manutención y educación a mi esposa. Después, piensas y dices, voy a realizar todas las recomendaciones que dicen los doctores, para salir adelante, para estar bien por mi familia.

—¿Cuáles son las secuelas post Covid-19?

Los dolores de cabeza, ahora llegan con mayor frecuencia, definitivamente hay una situación difícil para convivir. Veremos que otras habrá en la medida en que pase el tiempo.

—¿Ya convives con tu esposa y tus dos hijas?

Recién empiezo a convivir con ellas, guardo las medidas de distancia, utilizó siempre el cubrebocas, hay mucha higiene, sigo durmiendo separado y aislado durante 24 días; sigo trabajando desde casa.

—Después de que te dieron de alta ¿qué dijeron los médicos?

No hay como tal una alta, solo me dijeron que podría estar hasta 25 días el virus en mi cuerpo.

—¿Padeces alguna enfermedad como diabetes, hipertensión u otra?

No ninguna. Eso fue parte importante en la recuperación.

—¿Cuál sería tu recomendación para las personas que no creen que el covid-19 existe?

Que es algo real, si para una persona relativamente sana son momentos de mucha tensión y angustia, alguien que no lo está puede ser mortal.

—¿Tuviste conocimiento de que pudiste haber contagiado a alguien?

Estuve en contacto con todos los míos desde el primer momento de los síntomas. ninguno resultó contagiado.