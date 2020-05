Contagiadero en empresa

Van 6 infectados y no toman medidas sanitarias; no les permiten ir al IMSS, acuden a un particular para no evidenciarse

CIUDAD DE MÉXICO.- A unos días de que termine la jornada de Sana Distancia y comience la etapa de semáforos epidemiológicos en México por la pandemia de Covid- 19, empresas aún no están listas para” la nueva normalidad”, empleados de la empresa naturista Tecnobotánica de México, denuncian que en el área de almacenes y su área de producción ya tienen aproximadamente más de 6 contagiados de Coronavirus, ya que nunca hubo un protocolo con medidas de prevención de contagios, lo único que les ofrecieron fue un cubrebocas sencillo y un poco de gel.

La empresa Tecnobotánica de México y el Ángel de tu Salud tiene sus oficinas centrales, áreas de producción, laboratorio y empacado entre otras, en San Andrés Totoltepec en la alcaldía Tlalpan con aproximadamente 100 empleados, los cuales han tenido que laborar con la más mínima protección, a pesar de tan letal virus, además cuando han tenido algún síntoma los mandan a una clínica particular aunque tienen IMSS, y es que lo hacen así para no evidenciarse, además de que les dan vacaciones.

Los denunciantes, señalaron que varias personas ya han reportado a la encargada Edith Cortés que tienen síntomas, la cual les responde que no pasa nada y que son síntomas normales, que si se llegaran a enfermarse de Covid les van a dar vacaciones, ya que ellos no pueden hacer más cosas para protegerlos. El día miércoles, el contador de la empresa que tiene hipertensión y diabetes tuvo que ser llevado al hospital, al parecer de síntomas de Covid y más o menos mantuvo un contacto directo con 20 personas. Cabe señalar que las personas que han tenido contacto con los enfermos de Coronavirus, siguen laborando y ninguna ha sido puesta en Cuarentena.

Además, esta empresa desde que inicio la contingencia por Covid-19, no envió a sus casas a las personas vulnerables, les ofreció que podían no ir a trabajar pero sin salario, pero cuando regresaran no les aseguraban su lugar. Ahora los empleados exigen al dueño Gregorio Grajeda, las normas necesarias para poder laborar, además de equipo de protección, ya que tienen miedo de contagiarse Covid-19.