AMLO sobre giras: “Ya tomé la decisión, necesitamos reactivar vida pública”

Ciudad de México.- tras ser cuestionado sobre un posible retraso en sus viajes, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que tomó la decisión de salir de gira por el país con el fin de reiniciar la vida pública.

“Ya tomé la decisión de salir, porque necesitamos reiniciar nuestra vida pública e ir hacia la nueva normalidad, con todos los cuidados”, dijo el mandatario.

Desde Palacio Nacional, López Obrador aseguró que “haga lo que haga”, no les va a gustar la decisión a sus adversarios “si me quedo ‘que por qué estoy encerrado, que por qué no doy un mensaje de inicio de nueva etapa hacia la normalidad’…”.

Además, sobre las giras presidenciales, resaltó que es muy importante que vaya a dar el banderazo de estas obras porque son muchos empleos y se necesita reactivar la economía.

De igual forma, dijo que si se es investigador, experto o servidor público “podemos quedarnos todo el tiempo inactivos, pero hay mucha gente que requiere que se reactive la economía”.