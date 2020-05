Recortes y desempleo

ALGUNOS EQUIPOS SUFRIRÁN CON EL TEMA PRESUPUESTAL, PUES VARIAS MARCAS NO ESTÁN SEGURAS DE REINVERTIR EN EL FUTBOL

Ciudad de México.- Alberto Marrero, presidente del Atlético de San Luis, lo tiene claro, los tiempos en el deporte mundial, a partir de la pandemia, serán otros.

El llamado futbol de estufa está en boga ahora mismo, pensando cada escuadra en afrontar de la mejor manera un sui géneris torneo Apertura 2020, y la modalidad para reforzar a sus plantillas apunta a varios intercambios y mínimas compras. Incluso, el mismo Marrero, en el caso del conjunto sanluisino, adelantó que habrá una reestructura pensando en la crisis, porque ésta golpeó a las finanzas del futbol global.

Según los cálculos, la Liga MX, con la finalización anticipada del Clausura 2020, perdió 100 millones de dólares en conjunto con los 18 clubes de que consta el circuito.

En la Serie A, que es de las competiciones futbolísticas más poderosas de todo el globo, la Federación Italiana estima pérdidas por unos 500 millones de euros debido al parón de actividades por el Covid-19.

Y, bajo ese tenor, el mandamás del cuadro potosino es claro: “tendremos que reducir la plantilla y también ajustar los sueldos para poder salir avante”. Está claro que la mayoría de los clubes, incluso los poderosos, tendrán que seguir el mismo esquema, pues el escenario es uno bastante complicado.

Los patrocinadores, por obvias razones, no pagaron la totalidad de los contratos, pero además algunos ya no renovarán con algunos clubes, pues los partidos a puerta cerrada no resultan tan atractivos para estas marcas que usan como vitrina al balompié.

Y, bajo este modelo, podría devenir un buen número de desempleados en el circuito, y será difícil que la nueva Liga de Expansión sea una opción, pues aún se mantiene en estudio su reglamento, y la intención es priorizar a los jóvenes para que la misma sea un semillero.