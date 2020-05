‘En el hospital me cayó el veinte, vi gente ahogándose’

El locatario del mercado Pino Suárez, asume error de no cuidarse del covid-19, que lo llevó a estar aislado un mes en su casa… y aún no se anima a salir.

Por: FRANCISCO OLÁN

Jesús Benito López Hernández, un locatario del mercado José María Pino Suárez, no creía en el Covid-19 y cuando menos lo esperaba, se contagió. Lo peor del caso, es que cree que se contaminó por tocarse la cara.

Ya se lo habían advertido que no lo hiciera, sin embargo, por el sudor, por una basurita en el ojo, fue inevitable no tocarse.

Desde que se contaminó, su vida dio un giro de 360 grados. Lleva más de un mes encerrado en casa. A su único hijo tuvo que decirle que saliera de casa y regrese cuando todo haya pasado.

Aunque Jesús Benito vive junto con su esposa, parece que están lejos, pues tiene que guardar la sana distancia para evitar contagio.

—¿Qué se siente ser un paciente Covid?

Comencé con un resfriado -en mí es común que me dé resfriado- y lo que hice fue tomarme un desenfriol, así acostumbro. Me mandé hacer análisis y los resultados salieron bien.

Así que le dije al médico que me revisara la garganta y me dijo que estaba irritada. Me dio un medicamento, lo empecé a tomar y se me bajó la calentura, pero no se quitaba, era leve.

No tenía tos, no me dolía el cuerpo, no tenía diarrea, dicen que se presentan esos síntomas. En los análisis salí que tenía tifoidea.

Cambié de médico porque el anterior se enfermó. Me atendió una amiga de la Similar. Me dio medicamentos, me controlé, pero seguía con la fiebre. Hasta que llegué a la Central de Abasto y sentí cansancio. Regresé a mi casa y al llegar a las escaleras, me cansé muy feo. Dije: esto no es normal.

—¿Dónde fuiste hospitalizado?

Cuando le conté a mi familia que me sentía muy cansado, pedí que me llevaran a una clínica particular, decidieron llevarme a la Air, porque es un lugar que ya está autorizado.

Pero yo no me quedé hospitalizado, solamente fui a consulta, me hicieron la prueba de Covid-19, chequeo de pulmones, sangre, y el resultado fue positivo.

En el hospital me cayó el ‘veinte’, parecía un sueño. Me sorprendí que en tres horas que estuve, vi que llegaron ocho personas con síntomas similares al mío. Algunos con tanques de oxígeno, otros no podían respirar, casi se ahogaban.

Cuando supe que había dado positivo al Covid, dije: esto es en serio, no es mentira la enfermedad.

—¿Cómo te contagiaste?

Sinceramente como yo andada para arriba y para abajo, nunca me mantenía fijo en el mercado José María Pino Suárez. Yo en mi casa llegaba y me lavaba. Mi esposa me decía que no me tocara la cara.

Ya ves que, por una basurita, una picazón o escurrimiento de sudor, se te olvida y te tocas. Pienso que fue esa parte.

Hoy en día, en cualquier lado te contagias. Vine a saber después que en el mercado murieron dos o tres amigos, no sé qué tan cierto sea eso. En la Central de Abasto, lo mismo. No es nuevo. Eso me pasó el 26 de abril.

—¿Qué hiciste para sobrellevar el virus?

Después que me hicieron los estudios, me recetaron antibióticos y hay un medicamento que me dieron, pero se tiene que pedir con autorización a la Ciudad de México, porque es controlado. Se llama Cloroquina (Aralen), pero eso me lo recetaron a mí, por mi situación de salud. Nadie debe automedicarse porque cada medicamento como puede ayudar, puede perjudicar.

Las personas que tienen Covid deben acudir al médico autorizado para tratar la enfermedad. Imagínate, si yo me hubiese quedado más tiempo en la casa, esperando a que se me pasara la fiebre, tal vez mi salud hubiese empeorado. El médico me recomendó que me quedara en casa y no saliera. A mi hijo le tuve que decir que buscara otro lugar para que no se contagiara. Nada más vivo con mi esposa y ella toma la sana distancia y las medidas para evitar contagio.

—¿Cómo festejaste cuando te dieron de alta?

Me dieron 15 días, ya me valoró otra vez el médico, me dijo que había pasado, porque la verdad es que no tuve un cuadro severo. Cuando me dijeron que ya había pasado, me alegré tanto que quise llorar, pero me aguanté las ganas.