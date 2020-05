Trabajadores informales, invisibles para autoridades y sociedad

Hugo Hernández

En México, la mayor parte de las trabajadoras y trabajadores se encuentran en la informalidad (algunos estudios alertan que son más del 60%), pero representan un sector que se ha vuelto invisible para las autoridades y la sociedad, pues la mayoría no cuentan con seguridad social.

Además, ante la presente pandemia del coronavirus, si un trabajador o trabajadora informal es contagiado por COVID-19, al no tener seguridad social tampoco cuenta con un subsidio de parte del IMSS que, por ejemplo, por derecho, otorga el 60% de su salario a un trabajador formal incapacitado por enfermedad general.

De acuerdo con cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, durante esta pandemia 550 mil trabajadores formales han perdido su empleo, quienes con base en el Artículo 109 de la Ley del Seguro Social, gozan de la siguiente garantía:

‘El asegurado que quede privado de trabajo remunerado, pero que haya cubierto inmediatamente antes de tal privación un mínimo de ocho cotizaciones semanales ininterrumpidas, conservará durante las ocho semanas posteriores a la desocupación, el derecho a recibir, exclusivamente la asistencia médica y de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria. Del mismo derecho disfrutarán sus beneficiarios’.

Para el doctor Manuel Fuentes Muñiz, abogado laborista, otro de los problemas de esta invisibilidad de las y los trabajadores informales se manifiesta cuando, al estar exigiendo algún derecho laboral, no tienen manera de probar que efectivamente realizan algún trabajo, cuando lo hacen de manera subordinada.

Hace algunos años, se impulsó que se diera de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a poco más de 22 mil trabajadoras del hogar, pero la realidad es que la mayoría no cuenta con seguridad social, “y vive en ese mundo invisible”, porque no tienen contrato y no tienen ingresos seguros.

“Es común llegar a las juntas de conciliación y arbitraje, y a trabajadoras (del hogar) que no tienen un contrato de trabajo, les dice la autoridad: tú tienes la obligación de probarme que eres trabajadora, tú tienes la obligación de probarme a qué hora entras, a qué hora sales, cuándo te pagan, las órdenes de trabajo”; empero, la ley establece que es al patrón a quien le corresponde acreditar eso.