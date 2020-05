Nuevo libro infantil de la autora de “Harry Potter” sale gratuito para todos

JK Rowling, afamada autora de la saga “Harry Potter”, publicó los primeros capítulos de una nueva historia, titulada ‘The Ickabog’, disponible gratis en internet para ayudar a niños y familias varados en casa durante la pandemia del Coronavirus.

Este martes, a través de su Twitter, Rowling liberó estos dos capitulos para leer gratuitamente. El cuento lo creó hace más de una década para contárselo a sus hijos a la hora del dormir. El relato, para niños de entre 7 y 9 años, transcurre en una tierra imaginaria y aborda ‘la verdad y el abuso de poder’. No guarda relación con ningún otro libro de su autoría.

The first two chapters of The Ickabog are available for free here:https://t.co/afFEfRQQ5C

— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 26, 2020