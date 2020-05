La ausente de Élite 4

Like

LOS ACTORES ESPAÑOLES DE LA SERIE ANUNCIARON QUE ESTÁN LISTOS PARA GRABAR, PERO NO CON LA ACTRIZ MEXICANA

Por: Antonio Contreras

Este fin de semana, los protagonistas de la serie española Élite lanzaron un video a las redes sociales, el cual fue grabado desde sus hogares debido al confinamiento actual derivado de la pandemia por Covid-19. En la grabación, los actores dieron a conocer que ya están listos para iniciar con la filmación de la cuarta temporada de la exitosa producción.

Sin embargo, no aparece la actriz mexicana, acción que ha especulado que Danna ya no forma parte de la producción. La artista marcó referencia con su participación en la exitosa serie española Élite, la cual le dio proyección internacional y la posicionó en el gusto del público. Pero todo indica que la poderosa plataforma de Netflix no está interesada en destacar nuevamente a Lucrecia Montesinos, el personaje que interpretaba Danna Paola.

La decisión causó sorpresa entre los internautas ya que no esperaban que uno de los personajes más icónicos de la serie fuera a salir; debido a esto, los rumores sobre el motivo de tal decisión se incrementaron.