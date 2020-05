Da mensaje a sus fans

Like

LA DIVA DE LAS TELENOVELAS COMPARTIÓ CON SU PÚBLICO COMO LA ESTÁ PASANDO EN CUARENTENA

Luego de festejar su cumpleaños con la salida del reestreno de su éxito “Un alma en pena 2020”, la diva de las telenovelas tuvo que dejar en pausa muchos de sus proyectos por la contingencia de Covid-19, la cual ha afectado a toda la comunidad artística. Sin embargo, la estrella de televisión siempre esta con buen actitud. De hecho, tuvo el detalle de mandarles un mensaje a sus fans, en el cual los incita a cuidarse y a permanecer en casa. “Quiero decirles que en esta cuarentena me he sentido a veces bien, a veces mal, luego con ansiedad y luego no.

Mi familia atacada porque me quiero ir en la bicicleta, pero nada. Lo mejor es que hago ejercicio y ya aprendí a cocinar. Les mando un beso muy grande, los quiero, los amo y los adoro. Cuídense, quédense en casa y no dejen de escuchar el tema “Un alma en pena 2020”, dijo la diva de las telenovelas.