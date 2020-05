Una mujer de riesgos

LA ACTRIZ DA TODOS LOS DETALLES DE SU PARTICIPACIÓN EN LA NUEVA TEMPORADA DE LA SERIE ENEMIGOS ÍNTIMOS

Por: FABIOLA ALBARRÁN

Ante la cuarentena que México y el mundo atraviesa, por la pandemia de Covid- 19, la actriz y cantante Irán Castillo manifestó que aunque la pausa era importante para quienes viven la vida muy a prisa y pocas veces tienen la oportunidad de darse un respiro, y pasar tiempo con sus seres queridos y realizar otras actividades, ella no se ha quedado sin trabajar, promueve el sencillo “Eterno sol” y estrena a fines de junio la segunda temporada de la serie Enemigo íntimo por la cadena Telemundo.

“Estoy feliz y ansiosa de que ya dieron la fecha de estreno de la segunda temporada de la serie Enemigo íntimo, una serie en la que disfruté mucho participar porque en ella me permitieron darle vida a un personaje de alto riesgo, esos personajes que me hacen crecer de manera histriónica, y de paso mostrar mi crecimiento como artistas, que son los que más me llenan, me emocionan”, fueron las primeras palabras de Irán al Grupo Cantón.

En cuanto a su personaje, Castillo platicó: “Doy vida a la policía Carmen Govea, hija de un alto oficial. Carmen es la experta en investigación criminal de la unidad antidrogas que dirige Alejandro (Raúl Méndez). Feminista moderna y apasionada por su oficio, nunca calla lo que piensa y no le gustan los rodeos. Para recrear al cien mi personaje tome clases de tiro al blanco, fue una experiencia padre”.

Sobre sus proyectos a la par, Irán comentó: “Estoy promocionando mi sencillo ‘Eterno sol’ este tema alegra los corazones y provoca conexión”.