Omisión causa muertes en INER

Días anteriores, Grupo Cantón informó la escasez de batas y cubrebocas en dicho hospital; ya hay varios contagiados e intubados por Covid-19

Por: LIZBETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ/ FERMÍN SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

CIUDAD DE MÉXICO.– En el mes con los contagios y muertes por Covid-19 más altos, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) uno de los principales hospitales que atienden pacientes con Coronavirus, vive una fuerte crisis de falta de equipo de protección para su personal que ya ha dejado muertes y contagios, a pesar de que las autoridades de la Secretaria de Salud han estado comprando a china estos productos, y de que ya sabían de este problema que sucedía en el nosocomio desde el 8 de mayo; el día de ayer, personal de salud entre enfermeras, camilleros, doctores y personal de intendencia protestaron hasta reunirse con la Secretaria de Gobernación. la cual se comprometió a proveerlos de insumos.

En entrevista con Grupo Cantón, Azalia Ríos enfermera del INER, con 33 años de antigüedad y jefe de servicio clínico numero 2, informó que el 18 de mayo, el departamento de enfermería los convocó a una reunión donde les dijeron que tenían que etiquetar su cubrebocas N95 con sus nombres con el objetivo de sanitizarlos y volver a entregárselos para que lo utilizaran en su siguiente jornada laboral, ya que no había más para darles, por lo que de inmediato protestaron, porque así el riesgo es mayor, ya que cuando un tapabocas de este estilo se moja, pierde su capa de protección, contó que en las largas jornadas que laboran en las áreas Covid, este se humedece por el sudor y las lágrimas que luego no pueden aguantarse.

La enfermera comentó que desafortunadamente se encuentran internados al menos cinco compañeros de los cuales 2 están intubados, además de que el domingo despidió a una colega que falleció ahí en el INER y la semana pasada a un compañero de patología, por lo que pidieron a las autoridades Federales les otorguen un equipo de protección personal adecuado, con batas desechables y cubrebocas N95 para atender a los pacientes de Covid-19 que llegan al Instituto.

En otra entrevista, la enfermera Alma Reyes, expresó que no cuentan el suficiente material de protección para continuar con su labor: “Hubo buena respuesta. Nos apoyaron del hospital GEA González, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se dijo desde un principio el movimiento es de trabajadores, no es de ningún sindicato, ningún partido político.

Queremos la respuesta del doctor Hugo López Gatell porque él dice que si hay material, no lo hay, no nos los están dando. Tenemos compañeros contagiados en terapia intensiva, intubados. Estamos en la desesperación total. Si ahorita no se presenta ninguna autoridad federal, no vamos a cerrar periférico”.

ESTABAN ENTERADOS

El 10 de mayo en la conferencia vespertina con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, Grupo Cantón dio a conocer un comunicado del Comité de Bioseguridad del INER del 8 de mayo, donde avisaba a trabajadores de la escasez de equipo de protección y el uso de unas batas de tela en lugar de las desechables, que los ponía aún más en riesgo de contagio. Esta no es la única ocasión que las autoridades de salud han sido notificadas de la falta de insumos adecuados en el INER, para que el personal pueda atender a pacientes de Covid-19. Cabe señalar que una comisión de trabajadores de la salud se reunión la semana pasada con la Secretaría de Gobernación para informarles lo que sucedía y ni así les llego ningún equipo de protección.