Le echa humildad

ENTENDIENDO LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS POR LA PANDEMIA, EL PIOJO SACRIFICARÁ SU SUELDO PARA MANTENERSE EN EL AMÉRICA

Ciudad de México.- Sin que las cifras de los sueldos sigan siendo estratosféricas, está claro que, luego de la pandemia por el Covid-19, éstas tendrán una baja considerable, y lo anterior se empieza a mostrar en el costo de las fichas de los futbolistas.

Y, puntualmente, en el caso de Miguel Herrera, técnico del América, quien estaba en ese proceso de renovación durante el torneo Clausura 2020, aseguró en entrevista con Fox Sports que está dispuesto a bajar sus pretensiones con tal de mantenerse en el Nido de Coapa. La idea del Piojo es reeditar en México una leyenda parecida a la de Sir Alex Ferguson con el Manchester United y, para ello, aseveró que no tiene empacho en sacrificar los ceros en su contrato y sueldo.

“La verdad es que el dinero no es lo más importante, pero hoy entendemos que no sólo el futbol va a cambiar, va a cambiar toda la vida, y me sentaré con Santiago (Baños), porque hoy cambiaron las cifras, cuando empezamos las pláticas eran totalmente otras, pero hoy entiendo la recesión económica que hay en el futbol”, mencionó.

Incluso, abierto y frontal como es, Miguel desmenuzó un poco acerca de las particularidades del siguiente convenio laboral con el conjunto capitalino.

“No son las mismas cifras que hablé hace dos meses, las vamos a cambiar totalmente el primer año, y habrá una cláusula de renegociación para cuando la ganancia regrese. Hoy la parte económica no es la que me mueve, y hay que estar consciente de la situación en el país”.