La culpa es de ellos

Los costos de la “pandemia” poco a poco salen a la luz y nos dejan ver la cantidad de muertes que hoy se elevan a casi 340 mil en todo el mundo, casi 5.3 millones de personas contagiadas y 6 mil decesos tan solo en México; una cifra que irá en aumento con el paso de los días.

Falta poco menos de dos semanas para que termine la pandemia cientos de personas en México aún creen que este virus no existe y si bien he asegurado que pudo haber sido creado por mentes maquiavélicas para golpear economías; la desinformación de los medios e incluso del Gobierno Federal ha permitido que la confusión se adueñe de muchos en este país.

Las redes sociales han jugado un papel importante para contribuir con esta confusión, agregándole a ello que durante muchos años los medios de comunicación nos mintieron de manera cínica sin poder cuestionar absolutamente nada. Hay que sumarle a esto la burla de diversos políticos que prefieren inflar sus carteras en vez de hacer crecer al país, sumergiéndolo en la mediocridad.

No hay mejor arma contra los gobernantes corruptos que la información transparente sobre cualquier tema que nos interese pero… ¿A quién creerle en este país? Todos dicen tener la razón sin darse cuenta que en vez de informar confunden a toda la población gracias a su necesidad de poder, que es muy evidente.

La gran culpa de que esta “pandemia” la tiene cada uno de nosotros por incentivar el morbo en las redes. Muchos exigen tener videos explícitos para que de esta manera puedan creer en esta pandemia y como no tuviste un familiar cercano que perdiera la vida seguirá siendo una creación del mundo neoliberal.

Por ahí dicen que mientras los muertos no sean tus muertos nunca entenderás la gravedad de lo que estamos viviendo en el mundo y es innecesario que diversos líderes de opinión se cuelguen de esto para hacer su agosto a costa del dolor ajeno.

¿En verdad le importas al gobierno? ¿Somos capaces de enfrentar una pandemia aún más contagiosa?

Me queda claro que no importa el presidente que esté en turno la responsabilidad de tu salud recae al 100% en ti. Muchos creen que AMLO entrará por la puerta y te dará la solución a tus problemas pero no es así. Tú eres el creador de tu propio destino.

A unos días de que todos salgan de su acuario donde vivieron por más de dos meses poco a poco México y el mundo regresará a la normalidad con el peligro latente de que un nuevo contagio te pueda arrebatar la vida en cuestión de horas.

¿Estás listo para la siguiente pandemia?