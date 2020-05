‘Enfrenté a tres enemigos: Covid-19, diabetes y depresión’

Por: LIZBETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ

Marisol Hernández Méndez es asistente farmacéutica en una sucursal de Farmacias San Pablo, pese a que desde un inicio de la emergencia en su empresa le dieron permiso para estar en su casa por encontrarse entre la población de alto riesgo, debido a que padece desde hace 12 años diabetes, lamentablemente contrajo el Covid-19.

Con 44 años de edad, ella platicó a Grupo Cantón que al conocer su diagnóstico sintió mucho miedo, pues “aún tengo muchas ganas de vivir y luchar”. Aunque ella agradece el apoyo que sintió por parte de su esposo, quien primero la llevó a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero debido a que la atención era lenta decidieron ir con un médico particular.

—¿Cuáles fueron tus síntomas antes de informarte que tenías la enfermedad?

Fui a mi clínica del Seguro Social porque tenía días que solo por las noches me daba temperatura de entre los 37.5°, los 38° y hasta los 39° grados. Lo más raro es que sólo me daba calentura por la noche, pero en el día yo me sentía bien. En la consulta el doctor que me atendió me dijo en su momento que no me alarmara, que era algo normal. Conforme pasaron los días, comencé a sentirme débil a grado tal que ya no podía levantarme; inicié con dolor de cabeza y de cuerpo, ya no pude más y regresé al hospital para que me volvieran a valorar.

—¿Cómo fuiste atendida en el hospital?

Cuando llegué a la primera línea de atención del IMSS tardaron en atenderme casi tres horas y eso que sólo estábamos cuatro pacientes. Me tomaron los signos vitales, me hicieron preguntas. Desde ahí me dijeron que había posibilidades de que pudiera estar infectada por el coronavirus. De inmediato me mandaron al hospital que se encuentra en la alcaldía de Azcapotzalco y al llegar a ese nosocomio había muchas personas. La verdad yo había escuchado que una vez que entras al hospital ya no te dejan salir. Mi esposo al ver que tenía un poco de miedo, decidió llevarme a un particular sin importar los costos.

—¿Cómo reaccionaste al saber que estabas contagiada?

Hace 12 años que vivo con diabetes, la tengo controlada por los medicamentos que consumo, así como la alimentación balanceada que llevo. Pero al saber que ahora tenía este virus que ha sido mortal para muchos mexicanos no fue fácil de sobrellevarlo.

Dejé de comer, dormía mucho, solo me levantaba a tomarme las pastillas y agua.

Además del miedo, me dio mucha ansiedad. En su momento todos acordamos que debía aislarme para no afectar a mi familia. Mis hijas tuvieron que partir de casa al enterarse que era portadora del Covid-19. Poco a poco mi estado de ánimo se fue estabilizando y recuperé mis fuerzas.

—¿Cómo recibiste la noticia que ya no tenías la enfermedad?

Me sentí bien al recibir la noticia. Sin embargo, aún me quedan secuelas porque todavía no puedo jalar bien el aire y de manera preventiva aún no salgo de casa hasta que haya pasado esta emergencia sanitaria.

—¿Qué piensas del Covid-19?

Es verdad todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Siento que es una enfermedad como la gripe pero más fuerte. Veo en las redes sociales que hay personas que siguen sin creer que esto está pasando.