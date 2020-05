“Cuando acabe la cuarentena viajaré a atender a gente en las iglesias…”: Anel

¿Te volverías a casar?, la religión te lo permite pues eres viuda de José José

“Por nada me vuelvo a casar, a mis 75 años no se me antoja tener un compañero y menos vivir con alguien, mi vida que es preciosa”.

Ahora que tu hijo, José Joel está soltero, ¿te gustaría vivir con él?

“No, vivir juntos no, cada uno necesitamos nuestra casa y cuando se acabe la cuarentena, si quieren me visitan diario, si no quieren, no”.

¿Vives solita?

“Yo vivo solita en mi casa, no tengo ni perro ni pajarito ni peces ni nada porque antes viajaba mucho atendiendo a mucha gente en las iglesias y espero que en cuanto se acabe este encierro retomar mi vida de antes y si no se puede, lo haré por zoom”.

¿Si te piden un consejo diciéndote:- mi marido me pone los cuernos que les dirías?

“Ponte mas bonita, déjalo que se harte de ponerte los cuernos allá fuera porque no hay hombre que no los ponga, saca adelante tu vida, tranquilízate y cuando llegue tu marido le dices :-¿Como te fue mi amor? Le sirves su sopa, le planchas las camisas y lo metes a dormir la siesta”.

¿Y si te dijera:- mi marido gana dinero y no da para nuestros hijos-?

“Ahí entra nuestro encanto de mujeres- ¿Cómo que no me vasa a dar?-”.

¿El encanto entra por la cama?

“En la cama o en donde se deje porque a lo mejor ya ni llegan a la cama pero tenemos que sacar de nuestra memoria el pedir para que te den sabroso aunque si nada más exiges, los pobres también dicen:-Váyanse a bañar bola de viejas flojas”.

“Sara Sosa sí es hija legítima de José José y hermana de mis hijos”.

¿Me dijiste que te embarazaste de Marysol en casa de Rafael Carra?

“Sí, en Carapicolo, en Italia, tenía su casa en las montañas, un salón gigante donde ella hacia sus coreografías y abajo estaba la tina con un cristal muy grueso que daba a un acantilado en el Mediterráneo y ahí hicimos a Marysol, te prometo que estuvo precioso”.

¿Hay quien hasta dice que Sara Sosa ni es hermana de Pepito y Marysol?

“Son hermanos, siempre lo han sido, aunque Sarita no quiso el papel y no quiso el rol y pues ni modo, sobre eso ya no podemos hacer nada ”.

¿Pero crees que se debe hacer Sara Sosa la prueba de ADN, porque hay quien duda hasta si realmente es hija de José José?

“No porque precisamente su mamá se embarazó para pescar a José José, claro que es su hija y es la hermana de mis hijos”.

¿Le reclamarías algo a José José?

“Nada, José José es el verdadero hombre de mi vida al que no le veo ni defectos sino que le digo: -Qué gusto haberte amado y haber tenido 2 hijos contigo y la verdad a ti te consta güera lo quise mucho mucho”. Concluyó Anel, quien tiene una sección en el Programa HOY que se llama 40/80, un espacio para honrar a todas las mujeres de 40 a 80 años de edad.