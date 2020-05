Será una guapa investigadora de la policía

LA ACTRIZ REGRESA A LA PANTALLA CHICA COMO PROTAGONISTA DE LA NUEVA SERIE DE AMAZON PRIME VIDEO, EL PRESIDENTE

La actriz mexicana está de regreso con la serie El presidente, la cual narrará el famoso escándalo del mundo deportivo conocido como el FIFA Gate de 2015. Lo mejor es que en esta ocasión, la actriz la hará de una investigadora de la FBI, quien será la encargada de desmenuzar todo el polémico caso futbolero.

La serie original de Amazon Prime Video mostró su primer avance de la producción, pero aún no ha revelado la fecha de su estreno. En su reparto destaca la participación de Karla Souza, quien después de triunfar en la serie How to get away with murder, dará vida a una policía especializada, además del colombiano Andrés Parra y la mexicana Paulina Gaitán.

La serie se Amazon marca el regreso de Souza a la pantalla, tras todos sus escándalos.