Olvidan a enfermos con artritis

Llevan más de dos meses sin recibir medicamentos, vacunas y terapias

Por: FERMÍN SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO.– Personas que ya tenían otras enfermedades antes de la pandemia, como artritis reumatoide, se han visto deterioradas por falta de medicamentos, vacunas y terapias, ya que llevan más de dos meses sin recibirlos.

De acuerdo con una paciente del Hospital General Doctor Darío Fernández Fierro, que por temor a que le quiten su vacuna no diremos su nombre, señaló que lo que viven ellos es terrible, ya que tenían cita para recibir su vacuna biológica la semana pasada, contra la artritis reumatoide, pero el nosocomio se convirtió en un lugar Covid y ya no supieron si se las pondrían o no, además de que nadie se comunicó con ellos, por lo que ante el temor de que fueran solamente a contagiarse, nadie fue a averiguar, además de que a la hora de intentar comunicarse con el área de reumatología nadie les contestó.

Cabe señalar que en marzo les avisaron que en abril no se las pondrían por la pandemia de Coronavirus, pero esta vez ya no les dijeron nada, por lo que ya son dos meses que no reciben su vacuna y algunas de estas personas han visto su salud muy deteriorada.

Ahora estos enfermos viven en angustia y piden al Hospital y a las autoridades del ISSSTE les informen qué va a pasar con su medicamento y si se lo pueden poner en otro lado.