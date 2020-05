Inicia como columnista

Like

LA ESTRELLA DE LA PELÍCULA ROMA, PUBLICÓ EN UN PRESTIGIADO MEDIO ACERCA DE LA DISCRIMINACIÓN

Yalitza Aparicio sigue rompiendo esquemas, ahora como escritora en uno de los medios más reconocidos del mundo. Y es que The New York Times invitó a la actriz mexicana, protagonista de la película de Alfonso Cuarón, Roma, para colaborar en un serial llamado The Big Ideas en el que se responde al cuestionamiento: ¿Por qué el arte importa? Fue entonces que la oaxaqueña se centró en su participación en la película dirigida por Cuarón y cómo fue que la trama y su personaje colocaron sobre la mesa de la sociedad mexicana el tema de las trabajadoras domésticas, el racismo y los indígenas.