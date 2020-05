Gana demanda a Tv Azteca

EL GUANAJUATENSE ESTÁ CELEBRANDO SU VICTORIA Y LA SALIDA DE SU NUEVO SENCILLO “EL DISGUSTO”

Por: FABIOLA ALBARRÁN

El ahijado de Julión Álvarez, Fabrizio Presley, mejor conocido como El Tylapia, está de estreno con su tema “El disgusto” y saboreando el éxito de su victoria, pues le ganó una demanda al programa Enamorándonos. En exclusiva para Grupo Cantón, el guanajuatense compartió.

“Gracias a Dios y a los abogados, salí victorioso de la demanda que le puse a Enamorándonos. Ya solo falta que me entreguen el cheque y la determinación, porque se ha retrasado todo por la contingencia. Todo esto es claro y transparente. La suma asciende a los 300 mil pesos, lo que me van a pagar”.

Continuó. “Me prometieron que al entrar al programa, me iban a convertir en amoroso. Entonces yo iba a ganar por día unos 2 mil 500 pesos, además me prometieron que iba a trabajar en varios programas. Pero desde el primer día me batearon, así como salí todos me dieron la espalda, me dieron una patada por el trasero. Nada más me quemé ahí, me quemaron mi imagen. Entonces los demandé por incumplimiento de contrato y por dañar mi imagen hace dos años en el mes de abril y ahora ya les gané”.

En La Academia también lo trataron mal. “Desde que entre a La Academia en la segunda temporada me quedaron a deber, la producción me quedó a deber mi propio dinero porque, cuando entre me quitaron mi reloj, mi cadena de oro y hasta mi cartera, que porque allá adentro no iba a necesitar nada, de tal suerte que me quitaron como 30 mil pesos porque nunca me regresaron mis cosas. A ninguno le regresaron nada, nada más nos ching… Nos prometieron muchas cosas y no nos cumplieron nada”.

Admira mucho a Julión. “Fue un placer grabar con Julión Álvarez, él me apadrinó cuando grabé en su disquera: Piedras de lumbre Records. Él es un tipazo y sabe mucho de música. Ahorita lo que estamos viendo es el video, nada más estamos esperando a que pase esto de la contingencia y lo hacemos”.