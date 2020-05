En pro de la diversidad sexual

Like

LA SERIE DE NETFLIX SE HA COLOCADO EN UNA DE LAS PREFERIDAS DEL PÚBLICO POR SU ALTO CONTENIDO DE REALIDAD Y SUS PERSONAJES

Por: ANTONIO CONTRERAS

La Casa de las Flores 3 sigue arrasando en las plataformas digitales, y es que su contenido refleja la clara realidad de lo que se vive en la sociedad actual. Así lo dio a conocer en exclusiva para Grupo Cantón desde España, el villano de la historia, Eduardo Rosa, quien además dio detalles de cómo la pasa en esta cuarentena.

“La verdad es que me siento muy afortunado por haber trabajado en una producción tan bien elaborada. Trabajar con el productor Manolo es un gran aprendizaje, a él se le ocurre todo. En esta tercera entrega de La Casa de las Flores pasa de todo, se cuenta la cruda realidad, no hay doble moral y se habré mucho el campo para la diversidad sexual, eso es un gran avance para la sociedad”.

El español habló de su interpretación. “Mi personaje, Alejo sí se convierte un tanto en villano, pues desde la segunda temporada estaba asechando a Paulina (Cecilia Suárez) y ahora en esta tercera entrega, él cae en sus redes y se enamora. Ahora tendrá que irse con paso firme si es que desea salirse con la suya antes de que Paulina lo atrape con su audacia”.

Está resistiendo con conciencia. “Estoy en casa, tratando de pasarla lo mejor posible. La verdad es que no he tenido tiempo de aburrirme, pues me la paso leyendo, viendo series y trabajando mucho en guiones. Definitivamente creo que son tiempos de reflexión y de ayuda, nosotros, en España, tenemos el ejemplo de momentos críticos como lo fue la Guerra civil o las pestes que han matado miles de personas hace siglos. Trato de cuidarme mucho, pero ardo en deseos de abrazar a los míos”.