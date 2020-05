Desde Hace más de cuatro años, mi sobrina de Miami, domina el Tik Tok. Estudia baile, también desde chica, así que es la red perfecta para ella. La veía frente al celular haciendo tik tok. En un restaurante, en la casa, en el baño, donde quiera era bueno para crear. Hasta me hizo abrir mi cuenta hace como 3 años. Pero Yo la verdad, no le entiendo.

Ahora con el Covid, pensé animarme. En cuarentena, Veo a compañeros como Erika Buenfil, Alexis Ayala y la Chupitos, tan activos en la red, que hasta pensé que ya era más fácil.

Los chavos, como mi sobrina, piensan que los chavos rucos como yo, ya no estamos para esas bobadas, hasta que vio a Albertano.

Señoras y señores : Ariel Miramontes, es el rey del Tik Tok. Lo mismo te da clases de cómo ser un naco conquistador, que pone a los hijos a hacer pasos de Michael Jackson. En esa familia todos son artistas. Ya hasta le están entrando a hacer parodias de clásicos del cine mexicano o tiene invitados como Alexis Ayala. Por lo que veo no hay límites en Tik Tok. Tiene filtros y mil sugerencias de cómo entrar para pasarte un súper rato.

Ya llevamos más de 60 días encerrados. Así que los artistas le han dado vuelo a esa red social y más que en Instagram, tuiter o facebook, andan metidos en Tik tok.

¡ A gozar que el mundo se va a acabar ! Nos aislaron, pero con el celular en la mano y tiempo libre, cómo el que tenemos en cuarentena, el Tik tok se ha vuelto la herramienta de muchos. Sobretodo, la de Ariel Miramontes. ¡ Vaya, dese una vuelta, y disfrute del Rey Albertano! Levantemos un poquito el ánimo en lo que aplanamos la curva.