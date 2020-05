Vuelve con sabor latino

EL CANTANTE ESTÁ DE REGRESO CON SU TEMA “PLAYA O MONTAÑA”, UNA ROMÁNTICA BALADA

El cantante y compositor, Jon Secada, vuelve con fuerza, con un sonido más latino en su nuevo tema “Playa o montaña”. Se trata de un trabajo que el artista realizó acompañado de Samo y Cero Coincidencias, en donde sólo podría surgir la magia, producida por el pianista, compositor y productor Juanma Leal que ha trabajado con artistas nacionales e internacionales como AKON, Cirque Du Solei, CNCO, Juan Magán, Fonseca, David Bisbal, Carlos Baute, entre otros grandes.

Sin duda, después de “Por si no vuelves”, interpretado por Jon Secada, ahora podremos disfrutar de lo que será, sin duda, un nuevo hit. “Playa o Montaña” se publica bajo el sello discográfico Rockola Producciones SL y es distribuido por Altafonte.

Mientras tanto, el cantante y compositor Samo, es exintegrante del grupo de pop Camila, creado en 2005 y que a partir de sus éxitos “Todo Cambió”, (triple platino en México, oro en Argentina, y platino en E.U.) “Dejarte de amar”, (Disco de Diamante en E.U. y Diamante + Triple Platino en México) 4 premios Grammy Latino: Best Pop Album By A Duo or Group with Vocal (“Dejarte de amar”). Canción del año y Grabación del año (“Mientes”), además Samo ha publicado 3 discos en solitario tras su salida del grupo: Inevitable, Me quito el sombrero y Eterno. A lo largo de este 2020, debutó como actor en la puesta en escena de Jesucristo Súper Estrella y continúa trabajando con otros artistas.