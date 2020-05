Niega secretaria del Trabajo nepotismo

Por: Juan R Hernández

No tengo ningún familiar en gobernación y cancillería, afirmó la secretaria del trabajo, María Luisa Albores quien señaló que este gobierno se ha enfocado a combatir el tráfico de influencias.

Al ser cuestionada sobre una presunta imposición de familiares, la titular del trabajo indicó que la actual administración se ha luchado contra el tráfico de influencias y la imposición de familiares.

Señaló que si bien tiene a dos primas que trabajan en dos dependencias, “ello tiene su trayectoria y su trabajo recorrido desde hace año y no llegaron con este gobierno”.

Lo que no se vale, aseveró la funcionaria federal, es que quien no tenga méritos profesiones o de honestidad, esté en una dependencia. “En la secretaria del trabajo no tengo familiares”, concluyó.