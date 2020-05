Nasa aprueba primer vuelo civil de la empresa SpaceX

La NASA anunció este viernes que aprobó el lanzamiento el próximo miércoles 27 de mayo, de dos astronautas estadounidenses a bordo de un cohete de SpaceX, en lo que será el primer vuelo tripulado estadounidense desde 2011.

Los altos responsables de la agencia espacial y de la compañía propiedad de Elon Musk se encontraban reunidos desde el jueves en el Centro Espacial Kennedy, en Florida, para constatar que todo estaba listo y seguro para la misión.

Meet the first astronauts ever to launch aboard the @SpaceX Crew Dragon! @AstroBehnken & @Astro_Doug have worked together for years, but how well do they know each other? A Q&A with your #LaunchAmerica crew: https://t.co/trWzsxfn0n pic.twitter.com/Te0QkMdnPY

— NASA (@NASA) May 21, 2020