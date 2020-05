COVID: Muertes por millón

EL CHAPUCERO

NACHO RODRÍGUEZ

@NachoRgz

A partir que ayer México acumuló 6,500 muertos por el COVID y entró al Top 10 mundial de países con mayores decesos por la enfermedad, la derecha obviamente empezó a echar espuma por la boca, reviviendo las acusaciones que ya estamos a punto de ser España, Italia o EU. Ciertamente, no puede negarse la realidad que se ha alargado ya varios días el pico y esperábamos que, para estas fechas, estuviéramos en descenso. Pero, a pesar de todo, México está muy pero muuuy lejos de los peores casos mundiales, porque la cifra correcta de mortalidad para comparar países es la de “muerte por millón” para quitar el efecto poblacional. Es incorrecto comparar países a nivel acumulado, porque no es lo mismo contabilizar muertes en EU, con más de 330 millones de habitantes, con El Salvador, que no alcanza ni los 7 millones.

En ese sentido, México acumula 4.83 muertes por millón, muy lejos del primer lugar en este rubro que sería Bélgica con 80.11 muertes por millón, seguido de España con 59 e Italia con 53. En este indicador, México no entra ni de cerca al Top 10 ni al Top 25, y registra mejor que Turquía, Hungría, Finlandia, Mónaco y Luxemburgo, países que nunca son noticia mundial por el COVID. En otras palabras, para el tamaño de población que tiene México, de 125 millones de habitantes, 6 mil muertos es una cuenta todavía muy baja, aunque tampoco nada despreciable. Es una realidad que han superado los decesos la mayoría de las proyecciones iniciales, pero tampoco para sonar la alarma de pánico, como pretende la derecha. En el mismo tenor están los casos por millón, en donde México, aunque en el acumulado parezcan muchos 50 mil casos, en realidad son muy pocos para el tamaño, la densidad y el tamaño del territorio. Así, aunque hay que hacer autocrítica sobre errores y omisiones, tampoco hay que hacerle caso al alarmismo.