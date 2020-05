Alcaldes denuncian que bancos de la zona oriente no siguen protocolos de sanidad

Alcaldes denuncian que bancos de la zona oriente no siguen protocolos de...

Por: Mario López

Alcaldes de la Zona Oriente del Valle de México denunciaron que los bancos no siguen los protocolos de sanidad por la contingencia sanitaria de COVID-19, por lo que demandan a la Comisión Nacional Bancaria y a la Asociación Nacional de Bancos adopten medidas rigurosas para evitar contagios y eximan a los cuanta habientes del cobro de comisión por disposición de efectivo para evitar aglomeraciones y filas en cajeros automáticos.

En conferencia de prensa virtual con distintos representantes de medios de comunicación sobre la problemática social y de salud, y la coordinación metropolitana que realizan respecto al COVID-19 participaron los presidentes municipales mexiquenses de Texcoco, Sandra Luz Falcón; Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román Bojórquez y de Los Reyes La Paz, Feliciana Medina Serrano.

Asimismo, la alcaldesa de Ixtapaluca, Maricela Serrano Hernández; Ecatepec, Fernando Vilchis, y Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa García, con los alcaldes capitalinos de Iztapalapa, Clara Marina Brugada Molina e Iztcalco, Armando Quintero.

El presidente municipal de Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román Bojórquez, criticó a los bancos por no hacerse responsables de la seguridad de los cuanta habientes porque permiten largas filas y aglomeraciones en las sucursales y negó que sea responsabilidad de los gobiernos municipales.

Las autoridades de Iztapalapa e Iztacalco coincidieron y demandaron a los “banqueros” apliquen los protocolos y medidas sanitarias recomendadas por el gobierno federal, y al respecto, el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa, informó que se enviará un documento a la Comisión Nacional Bancaria y a la Asociación Nacional de Bancos para hacerles de su conocimiento sus demandas.

En acuerdo los ediles sumarán la petición a que los bancos eliminen, durante la contingencia sanitaria, la comisión por disposición de efectivo para agilizar los movimientos bancarios “y la gente no tenga que salir de casa o haga largas filas” para que no les cobren las respectivas comisiones.

Román Bojórquez, se sumó a la petición del gobierno de Ecatepec, para que el gobierno estatal no les reduzca a los ecatepequenses su caudal de agua, pues resulta urgente contar con el vital líquido durante esta pandemia de coronavirus.

Ante el cuestionamiento sobre el número de elementos policíacos contagiados por COVID-19, a partir del inicio de la contingencia sanitaria los presidentes municipales de Nezahualcóyotl, Ecatepec y Texcoco, reconocieron que 16, cuatro y ninguno de sus policías, respectivamente, resultaron contagiados por coronavirus, siendo el primero con seis lamentables decesos. Mientras que los alcaldes de Chimalhuacán, La Paz, Ixtapaluca, Iztacalco e Iztapalapa no dijeron nada al respecto.