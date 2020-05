¿Quiénes son los Guerreros 2020?

Aunque ya están los preventivos al aire, Televisa aún no confirma el elenco de su próximo estreno, Guerreros 2020, bajo la producción de Magda Rodríguez. Haciendo algunas pesquisas, aquí les tengo una pista de los probables participantes: Luis, el Potro, Caballero y Brenda Zambrano (Acapulco Shore), Pedro Prieto, el Chulo (ex Enamorándonos), Guty Carrera (primo de Danilo Carrera), Brandon (Wapayasos), y Agustín (ex Enamorándonos). Esta semana ya algunos de ellos están grabando cápsulas. También por ahí me enteré que Magda quiere a Marjorie de Souza como participante estrella en el programa, pero aquí el dinero es el problema, ya que la venezolana se cotiza muy alto. En pocos días sabremos el casting final.

Primero tinte, luego grabaciones Esta semana, el elenco de la telenovela Te

Esta semana, el elenco de la telenovela Te Doy la Vida tuvo llamado en Diseño de Imagen de Televisa para que todo el elenco se diera una arregladita, ya que después de la cuarentena había que retocar tintes con urgencia, ocultar canas, cortar cabello y regresar a todos al diseño de imagen que se les asignó para la telenovela. El próximo lunes, todos regresan a los foros de San Ángel a terminar de grabar, por supuesto, lo harán con extremos cuidados sanitarios.

¿Y la Voz Azteca?

La producción ya calienta motores para comenzar la grabaciones. En pocos días comenzarán por fin a grabar cápsulas, preventivos, historias de participantes, etc. Junio es un mes clave de arranque para los nuevos proyectos de TV abierta que habían estado parados a causa de la pandemia.

Notas y más notas…

Esta semana conversé con Andrés García hasta el puerto de Acapulco. No hagan caso de chismes absurdos. Andrés no está ni abandonado por sus hijos, ni en bancarrota, ni enfermo. Todo lo contrario, se está recuperando a pasos agigantados de la operación de columna vertebral que lo tuvo sin caminar mucho tiempo, y ya prepara lo que será la bioserie de su vida para el próximo año, con la misma fuerza e ímpetu de productor que le conocimos en sus mejores años… Aquí termino, la próxima semana más nombres…