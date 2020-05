Querían entregar energía al sector privado: AMLO

La 4T, no está contra las energías limpias; defenderá intereses del pueblo

Por: LIZBETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), subrayó que hizo el compromiso que no iba a subir el precio de la luz y lo va a cumplir, así lo expresó en su conferencia “Mañanera”.

Sin embargo, indicó que para lograrlo se debe limpiar de corrupción y saqueo, ya que este es un cáncer que imperó durante mucho tiempo.

El titular del Ejecutivo enumeró su postura ante la Política de Confiabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional: Estado de Derecho; A favor de las energías limpias; No se acepta la corrupción; “Vamos a defender nuestro criterio”, dijo.

López Obrador agregó: “Nosotros vamos a ser respetuosos de la legalidad como lo hemos demostrado, el Poder Judicial es un poder autónomo e independiente, vamos respetar las decisiones de jueces, magistrados, de los ministros, hay en México lo que no se tenía antes, un auténtico Estado de Derecho, antes era un estado de cohecho, y si me piden las pruebas las tengo, pero no viene al caso, es de dominio público”.

Agregó:“Estamos en contra de la corrupción del saqueo y del influyentismo que prevaleció durante todo el periodo neoliberal en la industria eléctrica, que ese es el fondo del asunto, se entregaron concesiones, contratos leoninos, que afectan el interés nacional, que afectan al pueblo de México, que dañan la economía popular, porque a través del influyentismo se pactó mediante componendas entre empresas particulares y funcionarios públicos, la compra de energía eléctrica a precios elevadísimos, con subsidio, incluso se pretendía destruir a la Comisión Federal de Electricidad, cerrar las plantas de la Comisión Federal de Electricidad sub utilizarlas, es decir, no permitirles que generaran energía, para darles preferencia a las plantas de del sector privado sobre todo extranjero”, explicó.

AMLO recordó que desde el sexenio de Carlos Salinas (1988- 1994), se “apoderaron” de la industria eléctrica y durante todo el período neoliberal se aumentaron en múltiples ocasiones las tarifas de la luz. La que sin dudarlo, se une a las ideas de AMLO, es la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, en su cuenta de twitter a puesto mensajes de apoyo. Obrador de alguna manera ha cerrado la puerta a las inversiones extranjeras y la corrupción en el sector energético.