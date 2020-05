Pato Borghetti: “Volví a nacer”

EL CONDUCTOR ARGENTINO PLATICÓ SU EXPERIENCIA TRAS HABER SIDO DIAGNOSTICADO CON COVID-19

Por: FABIOLA ALBARRÁN

El conductor argentino Patricio Borghetti fue de las primeras figuras públicas en México que dio positivo a Covid-19. Hoy, tras haber sido dado de alta y retomado su vida pero con prevenciones, el también cantante, comparte su experiencia en entrevista al Grupo Cantón.

Cuando te enteras que te contagiaste de Covid-19 ¿Qué sentiste?

“Al principio fue angustiante. Entiendo mucho a la gente que está asustada, porque las noticias que más llegan son las que hacen referencia a la gran cantidad de muertos. Eso causa gran alarma y es difícil mantener la calma, pero hay que hacerlo, porque el pánico perjudica la toma de decisiones”.

¿Cuáles fueron tus síntomas?

El único síntoma que tuve fuerte fue la pérdida del olfato, pero traté de hacer ejercicio ligero. Traté de tener actividades como leer y hacer videollamadas. No hay que sentirse derrotados ni quedarse tirados porque, entonces, el sistema se deprime y puede ser peor.

¿De que manera lograste combatir el coronavirus?

Seguí al pie de la letra las instrucciones del médico. Una de ellas fue estar al pendiente del nivel de nuestra oxigenación, nos dijeron que una señal de alerta es cuando pierdes el nivel de oxigenación y baja el número de medición. En ese momento hay que ir a urgencias. Estuvimos al pendiente de la respiración.

¿Cómo estás en este momento?

Siento que volví a nacer. Saliendo ya de un tramo de mi vida complejo porque justo me tocó ser víctima de esta pandemia, y contagiarme. Pero por otro lado me tocó ser de los afortunados que no les tocó tantas complicaciones, que no tuvieron que llegar al hospital. Ni hablar de tanta gente que está muriendo, y familias que sufren por ello.

¿Cuál fue tu mayor miedo?

Aunque el virus, quizás, a los que menos le pega es a los niños, como papá siempre vas a temer más por ellos. Procuramos mantenernos informados para saber cómo proceder pero no estábamos pegados a las noticias porque luego generan pánico que no ayuda. Nuestros médicos nos ayudaron y nos pusimos en manos de Dios.