PSIC. ÁNGELES ALEJANDRA GUTIÉRREZ PÉREZ

AL HABLAR SE REQUIERE DE EDUCACIÓN, CUIDADO Y EMPATÍA

La manera de conversar con las personas y el acercamiento que tenemos los unos con los otros nos permiten ver hasta donde ha cambiado el hábito de hablar con calidez y contacto; si llegas a un lugar saludas, si te vas te despides, si te hablan contestas, si no sabes aprendes, si te necesitan ayudas, si amas lo expresas, si ofendiste pides perdón y si no te aman aceptas.

Son situaciones que pasamos cada día y en cada etapa; pero nos cuesta mucho trabajo aceptar lo que ya no hacemos y sobre todo cambiarlo, así que, ahora que tenemos la posibilidad de observarnos; de tener contacto con los demás ya que algunos de nosotros estamos cerca de familiares, es bueno, cambiar y mejorar los hábitos verbales. Se vale no tener ánimo para hacer lo que otros desean o para satisfacer peticiones pero al menos cuidemos la manera de dirigirnos a los demás. El ser humano tiene el poder de destruir por completo lo que tiene y las palabras no se excusan de ello, envenenamos lo que nos rodea, así que no permitamos envenenar nuestro contorno familiar y menos en una situación de Pandemia.

Si hacemos este pequeño ejercicio nos abre puertas al contacto con nuestro interior y la transformación no solo al entono familiar sino a la cadena social de tener tacto con los demás y recuperar los hábitos perdidos en el mundo.