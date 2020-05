¡Condenado!

EL PORTERO ES UNO DE LOS 12 ELEMENTOS DEL SANTOS LAGUNA QUE DIERON POSITIVO

Ciudad de México.- Las redes sociales lo condenaron por las fotos de una fiesta que pudieron filtrarse y, a través de esa misma herramienta que, para muchos se ha convertido en una informativa, Jonathan Orozco tuvo que dar la cara para confirmar que tiene Coronavirus, y de paso explicar sobre la presunta verbena.

El miércoles por la noche, la Liga MX informó que ocho jugadores del Santos habían dado positivo por Covid-19, y ayer por la tarde, luego del Reporte de Prevención y Control de Coahuila, con actualización de las 12:00 horas, se pudo saber que Jona era uno de los contagiados, a la espera de que él mismo lo confirmara.

Ya por la noche, alrededor de las 19:30, a través de un en vivo en Instagram, el portero de los Guerreros, confinado en su domicilio, habló respecto a todo lo que se ha dicho acerca de su padecimiento y los motivos del mismo.

“Primero que nada, quiero aclararles que se me informó que fui positivo. Estoy bien, no tengo síntomas ni mi familia. Me siento mal por mi familia, me siento apenado. Pido una disculpa, no es el ejemplo que quiero dar”, mencionó de entrada.

En tanto, referente al presunto festejo por sus 34 años, que al final fue la pista para saber que era uno de los portadores del virus, aclaró que “es mentira que hubo una fiesta, tuve una reunión e invité a dos personas.

“Yo no salí de mi casa para nada. No sé de qué manera pudo llegar el virus a mi casa, si por un paquete, alguna comida que pedimos o por alguna persona que vino”.

Incluso, aclaró que, con el resto de sus compañeros de equipo que también presentan la enfermedad, no tuvo acercamiento.

“Aclarar que ninguno de mis compañeros que ha dado positivo estuvo en mi casa, en algún momento de esta cuarentena no han estado en mi casa ninguno de ellos, quiero dejarlo bien en claro, no tiene que ver ninguna cosa con la otra”.