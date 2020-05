STPS: 94% de las empresas cumplen con sana distancia por Covid-19

Ciudad de México.- el 94% de empresas de México cumplen con las medidas de resguardo y sana distancia, así lo informó la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde; hizo un llamado a las empresas para no relajarse.

Asimismo, la funcionaria señaló que subió de 5% a 6% en empresas no esenciales que no paran actividades, principalmente en tiendas departamentales, comercio de productos no esenciales y la venta, reparación, mantenimiento y distribución de vehículos.

La secretaria del Trabajo dijo que las empresas Grupo Comercial DSW S.A. de C.V. en Tapachula, Chiapas; y Megasports S.A. de C.V. en Iztacalco, en CdMx, se negaron a parar actividades.

En tanto, Alcalde Luján alertó que el 42% de las empresas y centros de trabajo que se niegan a cerrar actividades se encuentran en los municipios más afectados por el COVID-19.

Señaló que como parte de las empresas que sí cuidan a sus trabajadores destacan: el Centro Comercial La Marina, Manzanillo; Mazda, Irapuato; Almacenes Ánfora, Mérida y Fujikura, en Coahuila