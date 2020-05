Pele a de gatos mientras una reportera hace su Home Office

La periodista filipina Doris Bigornia, que como muchas personas en el mundo se vio obligada a realizar home office a raíz del coronavirus, vivió un incómodo momento cuanto sus dos gatos comenzaron a pelearse detrás de ella, mientras salía al aire en televisión.

El video de los felinos dándose zarpazos, al tiempo que su dueña los mira preocupada sin saber qué hacer (publicado el pasado viernes por la hija de la reportera en Twitter), ya cuenta con más de 2 millones de reproducciones.

MY CATS HAVE NO CHILL 😹😹 @DorisBigornia pic.twitter.com/nJr3ZCedbG

— 𝙽𝚒𝚔𝚔𝚒 𝙱𝚒𝚐𝚘𝚛𝚗𝚒𝚊 𓃠 (@nikkibigornia) May 15, 2020