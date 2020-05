Espera respuesta del Presidente

EL BOMBÓN ASESINO PRESENTÓ UNA CARTA EN LA QUE PIDE AL MANDATARIO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y A MARCELO EBRARD, QUE LE AYUDEN A RECUPERAR A SU HIJO, EMMANUEL

Por: ANTONIO CONTRERAS

Ataviada con guantes y cubre bocas, el día de ayer por la mañana, Ninel Conde caminó por la calle de Moneda para finalmente entrar por la puerta uno de Palacio Nacional para exigir que le hagan justicia. Y es que El bombón asesino se presentó en el emblemático recinto para entregar dos cartas, una dirigida al señor presidente, Andrés Manuel López Obrador y otra al canciller Marcelo Ebrard, con una petición muy clara, que le ayuden a recuperar a su hijo Emmanuel, pues presuntamente el padre del pequeño, Giovanni Medina, no le ha querido regresar al niño a la actriz. “Vengo, no como Ninel Conde, sino como Ninel Herrera, una madre que tiene ya casi tres meses sin tener a su hijo en casa sin ningún motivo. Este señor (Giovanni Medina) utiliza de bandera, tanto a su gobierno, como a sus funcionarios. Pido que se haga justicia, ya casi son tres meses sin mi hijo y ya quiero poder tenerlo conmigo y abrazarlo. Ya es mucho tiempo el que ha pasado y no hay ni una respuesta”, dijo la actriz a la entrada del recinto de gobierno.

La actriz compartió de que se trata su petición. “Es una carta donde le informo a nuestro presidente la situación de cómo este señor (Giovanni Medina) utiliza de bandera, tanto a su gobierno, como a sus funcionarios y que simplemente le pido que se actúe conforme a derecho, sin ningún privilegio, y que se haga justicia porque ya son casi tres meses, estoy desesperada por ver a mi hijo”.

Antes de abandonar el lugar, la actriz dejó claro que ella tiene la custodia de su hijo. “Una madre no puede ser peligrosa para su hijo cuando lo único que hace es trabajar, el hecho de viajar no es una causa para que el señor diga que no puedo ver a mi hijo. La custodia no la tiene él, ninguna autoridad judicial se la puede dar, sólo tiene un papel lleno de mentiras diciendo que abandoné al niño y que tengo coronavirus, lo cual no es cierto”, finalizó.