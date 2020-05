No entiendo cómo es que Pepe Aguilar, siendo la gran estrella que es del regional mexicano y con tanta experiencia, pues desde muy morro andaba en las caravanas con su padre Don Antonio Aguilar y su madre Flor Silvestre, se rebaje a decirse de sandeces en las redes sociales con un plebe como Natanael Cano, un incipiente cantante de los llamados corridos tumbados.

En la música hay niveles y a Pepe no se le quita esa fea acostumbre de andarse metiendo entre las patas de los caballos por nada, pues contestarle al morro ese, es darle una importancia que no se merece. ¿Qué le puede aportar a la música un disque género como los corridos tumbados que hacen referencia a actos violentos, al sexo y consumo de drogas con toque de hip-hop? Entonces, el zacatecano debe de aprender cuándo abrir la boca y cuándo no.

Bueno hasta Ricky Muñoz, vocalista de Intocable, se sumó a la controversia entre Pepe Aguilar y Natanael Cano, pero lo hizo tan bien que le mandó un mensaje subliminal a Pepe, argumentando que su música es como las películas de la Época de Oro del cine mexicano (protagonizadas por actores como Cantinflas, Tin Tan, Pedro Infante y Mauricio Garcés), mientras la del tal Natael es como el cine de ficheras, pues no aporta nada y no tiene ningún contenido. Así o más claro.

Tras el éxito mundial de la canción “Qué maldición” de la Banda Ms y Snoop Dogg, ya se despertó el interés de muchos cantantes del género regional mexicano por a cercarse a figuras de talla internacional para hacer colaboraciones, pues ya vieron que sí se puede y por ahí me enteré que mi compita Edwin Luna está preparando un trancazo de la talla del que dio la banda sinaloense.

Es decir, va a grabar un dueto con una figura de talla mundial y, aunque no me ha querido soltar prenda, estoy seguro que está entre Marc Anthony y Chayanne, pues alguna vez me contó su deseo de cantar con ellos. No hay intérprete que haya grabado más duetos en distintos géneros que el líder de La Trakalosa de Monterrey y estoy seguro que nos dará una gran sorpresa. Ustedes ¿quién creen que sea el bueno? Mándenme su candidato a bastagrupera@gmail.com y, mientras llega el momento, nos conformamos con el dueto que hizo con Andrea Escalona titulado “Telarañas”, cuyo video que hicieron en Monterrey está bien cachondo.