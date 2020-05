Aprueban por unanimidad sesiones virtuales en Congreso CDMX

Los legisladores acordaron destinar el tiempo de las sesiones a temas relacionados con la pandemia y sus efectos

.- Después de tres horas de debate, los diputados del Congreso de la Ciudad de México, lograron ponerse de acuerdo en el pleno y aprobar la reforma a su ley orgánica para sesionar de forma virtual, en los últimos 12 días que le quedan a éste periodo ordinario de sesiones. El dictamen se aprobó por unanimidad, con 49 votos a favor.

Los legisladores del PAN y PRD, lograron que en la versión final del dictamen se incluyeran candados, para que en las sesiones virtuales no se aborden “temas relacionados a reformas a la Constitución local, reformas de leyes de carácter constitucional, ni nombramientos de personas servidoras públicas de los poderes ejecutivo y judicial” y poder destinar el tiempo de las sesiones a temas relacionados con la pandemia de Covid-19 y sus efectos.

En entrevista con Excélsior, Gabriela Salido, diputada local del PAN y autora de una de las iniciativas de dictamen expresó que esto es fundamental: “para que podamos concentrarnos en los temas que urgen en éste momento, en los temas que tienen que ver con la pandemia, y sus efectos en la salud y la economía”.

Pero no fue una sesión sin sobresaltos, hubo una confrontación entre la oposición y Morena, pues Mauricio Tabe, líder de la bancada del PAN, y Salido, reclamaron en un inicio, que no podían votar un dictamen que no conocían y reclamaron que el diputado de Morena, Alberto Martínez Urincho, y presidente de la Comisión de Normatividad, ni siquiera les había compartido el texto final para que lo leyeran.

Gaviño del PRD, y Triana del PAN, apoyaron la postura de Tabe y Salido, e insistieron en que se les diera un receso de 10 minutos para poder leer el documento, pero legisladores de Morena, como Leticia Varela, Ricardo Ruíz y Guadalupe Morales, se negaron a ésto, y al final la presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales, de Morena, leyó el dictamen íntegro, para que los 49 legisladores presentes en el pleno, conocieran su contenido final.

Aunque los diputados locales perdieron dos meses para sesionar sobre temas relacionados con la pandemia por Covid-19, en la sesión en el pleno de hoy, perdieron media hora más, pues la presidenta de la Mesa Directiva, Rosales, leyó una por una, todas las iniciativas presentadas por los diputados, iniciativas que en su mayoría no tenían nada que ver con la pandemia, hasta que la diputada Guadalupe Morales, de Morena, pidió que se dispensara la lectura de las iniciativas y el pleno votó a favor.

Fue entonces cuando pudieron entrar en materia, y debatieron y votaron el dictamen que permite las sesiones virtuales, por la pandemia de Covid-19, en los últimos 12 días de mayo, que son los días que le quedan a éste periodo ordinario de sesiones.

